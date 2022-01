Salvini querela Il Riformista perché, secondo lui, gli hanno dato del “drogato” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Una frase all’interno di un articolo in cui si riportavano alcuni commenti “velenosi” fatti trapelare da due alte personalità all’interno della Lega che, parlando del proprio segretario, hanno fatto riferimento alle sue frequenti visite in bagno. Da lì è partito un tam tam fatto di annunci social, di comunicati stampa e di una querela fatta dai legali di Matteo Salvini al quotidiano Il Riformista, diretto da Piero Sansonetti. Salvini-Riformista, la querela per la presunta accusa di drogarsi L’articolo (datato 29 gennaio) contestato è a firma Angela Nocioni e la frase contestata da Matteo Salvini è la seguente: “Due colonnelli della fronda leghista, seduti sui divanetti rossi, svelenano tra loro commenti pesanti sulle frequenti necessità del segretario ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Una frase all’interno di un articolo in cui si riportavano alcuni commenti “velenosi” fatti trapelare da due alte personalità all’interno della Lega che, parlando del proprio segretario,fatto riferimento alle sue frequenti visite in bagno. Da lì è partito un tam tam fatto di annunci social, di comunicati stampa e di unafatta dai legali di Matteoal quotidiano Il, diretto da Piero Sansonetti., laper la presunta accusa di drogarsi L’articolo (datato 29 gennaio) contestato è a firma Angela Nocioni e la frase contestata da Matteoè la seguente: “Due colonnelli della fronda leghista, seduti sui divanetti rossi, svelenano tra loro commenti pesanti sulle frequenti necessità del segretario ...

Advertising

stanzaselvaggia : Matteo Salvini e la sua querela per una mia opinione. Ma non era quello che “non si processano le idee?”, quando c’… - matt_stefanelli : questo lunedì è più bello degli altri, perché stasera c'è @welikeduel #propagandalive (questo invece è per la not… - kito_mhm : Salvini: 'Io drogato in bagno proprio no...'. E annuncia una querela - telodogratis : Salvini: “Io drogato in bagno proprio no…”. E annuncia una querela - franciceo : RT @mittdolcino: La distruzione programmata di Salvini ora è ineluttabile, dopo aver sfidato Draghi ed aver perso clamorosamente ecco che..… -