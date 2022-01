Salvini, Meloni e Renzi insistono sul presidenzialismo, Fratoianni: 'Vogliono stravolgere la Costituzione' (Di lunedì 31 gennaio 2022) Come in molti hanno notato, già durante la concitata settimana del Quirinale sono stati parecchi i segnali da parte di Salvini, Meloni e Renzi di spingere per un sistema presidenziale, dove il Capo ... Leggi su globalist (Di lunedì 31 gennaio 2022) Come in molti hanno notato, già durante la concitata settimana del Quirinale sono stati parecchi i segnali da parte didi spingere per un sistema presidenziale, dove il Capo ...

Advertising

pietroraffa : Giornalista:'Con Berlusconi e Salvini siete ancora alleati?' Meloni:'In questo momento no'. La guerra interna al… - Corriere : Meloni: «Salvini mi ha scritto che saliva nel mio ufficio e non l'ho più sentito. Poi ha scelto Mattarella» - LegaSalvini : Il piano di #Salvini: «Ora il partito repubblicano» Il leader della Lega replica alla Meloni e rilancia l’idea di… - david92Manne : RT @PPASQUERO: Solo negli stati dittatoriali il capo dei servizi segreti può diventare Presidente. Ditelo a Letta, Conte, Salvini e Meloni. - MGrullino : @romatoday @Today_it Già si preoccupano per ilo TER ?? 7, 14, 21, 28 agge giocate nu numero al'otto!!! Grande letta… -