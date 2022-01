Salernitana: ufficiali gli arrivi di Dragusin e Bohinen (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Continua la campagna di rafforzamento della Salernitana. In mattinata la società granata ha ufficializzato gli ingaggi del difensore Radu Dragusin e del centrocampista Emil Bohinen. Il primo, classe 2002, arriva a titolo temporaneo dalla Juventus. Il secondo, 23enne, è stato prelevato dal Cska Mosca a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. I due calciatori questa mattina hanno effettuato le visite mediche insieme a Lys Mousset, attaccante prelevato dallo Sheffield United e che sarà ufficializzato a strettissimo giro dal club granata che entro stasera potrebbe mettere a segno ancora due operazioni in entrata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Continua la campagna di rafforzamento della. In mattinata la società granata hazzato gli ingaggi del difensore Radue del centrocampista Emil. Il primo, classe 2002, arriva a titolo temporaneo dalla Juventus. Il secondo, 23enne, è stato prelevato dal Cska Mosca a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. I due calciatori questa mattina hanno effettuato le visite mediche insieme a Lys Mousset, attaccante prelevato dallo Sheffield United e che saràzzato a strettissimo giro dal club granata che entro stasera potrebbe mettere a segno ancora due operazioni in entrata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Salernitana: ufficiali gli arrivi di #Dragusin e #Bohinen ** - P_Marchesano1 : RT @NandoArm8: LIVE - #DeadlineDay per la #Salernitana: tra colpi già ufficiali (ben 4!) ed altri obiettivi sul taccuino di #Sabatini. Tu… - NandoArm8 : LIVE - #DeadlineDay per la #Salernitana: tra colpi già ufficiali (ben 4!) ed altri obiettivi sul taccuino di… - corradone91 : #Salernitana grande protagonista nel #deadlineday: già ufficiali Bohinen (#CSKA) per il centrocampo, #Dragusin (… - TuttoSalerno : Salernitana, ufficiale: ecco l'attaccante -