Salernitana-Spezia: probabili formazioni e in tv (Di lunedì 31 gennaio 2022) Per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2021/22 si gioca, lunedì 7 febbraio alle ore 20.45, presso lo stadio Arechi, il match Salernitana-Spezia. Si tratta di uno scontro salvezza molto delicato, con i padroni di casa che forse avranno l'ultima chance per continuare a credere in una salvezza che appare un'impresa, e gli ospiti, invece, che potrebbero invece mettersi al sicuro. Salernitana-Spezia: come scenderanno in campo? Colantuono è ancora alle prese con diverse assenze, ma nel compenso recupera Ribery che dovrebbe far coppia con Bonazzoli e il neo acquisto Verdi. in attacco. A centrocampo, la cerniera sarà composta da Di Tacchio, Coulibaly, e Kastanos. In difesa, a guardia di Sepe, agiranno Mazzocchi, Gyomber, Gagliolo e Ranieri Thiago Motta risponderà con il classico 3-5-2:

