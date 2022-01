Salernitana rivoluzionata | cosa fare al Fantacalcio? Chi acquistare e chi svincolare

Leggi su goalnews

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Goal News Se la Juventus ha catturato l'attenzione degli appassionati di calcio grazie all'acquisto di Vlahovic, Zakaria e Gatti (dal 1° luglio), c'è anche un'altra squadra di Serie A che si è mossa benissimo in questa sessione di mercato. Laha chiuso ben sette affari ufficiali in entrata e due in uscita. Simy, una delle grandi delusioni per i fantallenatori, è tornato in Serie B, dove giocherà al Parma; Cedric Gondo a sua volta è sceso di categoria per accasarsi alla Cremonese. Due attaccanti, quindi, hanno salutato Colantuono. L'allenatore, dalla prossima giornata, potrà contare su Sepe (portiere), Mazzocchi, Fazio, Dragusin (difensori), Verdi, Bohinen (centrocampisti) e Ederson (attaccante). Nonostante la sua statura impressionante (alto centonovanta centimetri), Bohinen è un atleta molto agile, tecnicamente corretto, bravo negli scontri uno contro uno ...