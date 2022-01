Salernitana | Ribéry ai saluti | arriva l’ex Roma!

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ribery è pronto a rescindere il contratto con lache ha già scelto il suo sostituto. Potrebbe concludersi a breve l’ esperienza di Frank Ribery a Salerno, probabilmente l’ultima della sua carriera. Il francese è pronto a rescindere il contratto con lae appendere gli scarpini al chiodo. Walter Sabatini ha già pronto il sostituto del francese, una sua vecchia conoscenza è pronta a raggiungerlo a Salerno. Diego Perotti IL SOSTITUTO. A raggiungere Walter Sabatini a Salerno sarà proprio Diego Perotti. Il d.s. lo portò alla Roma nel 2016 e come riporta tuttomercatoweb lo vuole subito. Essendo svincolatoRoma può firmare anche nei prossimi giorni, non c’è impellenza, ma le parti sono davvero vicinissime sulla base di un accordo fino a giugno. Potrebbe interessarti: Ufficiale, l’attaccante lascia la ...

Commenta per primo Traballa la posizione di Frank Ribery alla. Secondo Il Mattino , è in corso di valutazione, da entrambe le parti, l'ipotesi di una rescissione del contratto che lo lega al club campano fino a giugno. Il francese sta valutando l'...1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con il Parma Calcio 1913 per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto dell'attaccante classe '92 Simeon Tochukwu Nwankwo', la ...