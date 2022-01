Salah: “Coppa d’Africa torneo tosto per tutte le squadre, imprevedibile” (Di lunedì 31 gennaio 2022) “L’Algeria ha perso nella fase a gironi nonostante avesse una grande squadra. Il Senegal si è qualificato grazie a un gol. Non fraintendetemi, dico che questo torneo è tosto per tutte le squadre. Lo è stato per noi all’inizio, poi ci siamo adeguati alla situazione. La Nigeria è stata la migliore nella fase a gironi e poi ha perso. Ogni gara è imprevedibile, quindi bisogna concentrarsi sul Camerun”. Così Mohamed Salah, il quale si è espresso pubblicamente sulla difficoltà specifica della Coppa d’Africa, focalizzandosi inoltre sul percorso del suo Egitto. L’esterno d’attacco del Liverpool, ex Fiorentina e Roma, dovrà guidare i suoi connazionali durante il confronto con il Camerun, valevole per le semifinali della competizione continentale. ... Leggi su sportface (Di lunedì 31 gennaio 2022) “L’Algeria ha perso nella fase a gironi nonostante avesse una grande squadra. Il Senegal si è qualificato grazie a un gol. Non fraintendetemi, dico che questoperle. Lo è stato per noi all’inizio, poi ci siamo adeguati alla situazione. La Nigeria è stata la migliore nella fase a gironi e poi ha perso. Ogni gara è, quindi bisogna concentrarsi sul Camerun”. Così Mohamed, il quale si è espresso pubblicamente sulla difficoltà specifica della, focalizzandosi inoltre sul percorso del suo Egitto. L’esterno d’attacco del Liverpool, ex Fiorentina e Roma, dovrà guidare i suoi connazionali durante il confronto con il Camerun, valevole per le semifinali della competizione continentale. ...

Advertising

tcm24com : Egitto, Salah: 'La Coppa d'Africa è un torneo difficile' #salah #egitto - infoitsport : Coppa d'Africa 2021 - Koulibaly e Salah trascinatori; il Marocco di Hakimi specula troppo e va out: il diario del d… - Eurosport_IT : ???? Salah chiama... ???? ...Koulibaly risponde ???? Altra dolorosa eliminazione #CoppaDAfrica | #AFCON2021 |… - OdeonZ__ : Salah trascina l'Egitto in semifinale. E Koulibaly manda avanti il Senegal - infoitsport : Coppa d'Africa 2021 - Salah si prende l'Egitto e la semifinale contro il Camerun: 2-1 in rimonta al Marocco -