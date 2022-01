Rugby, Paolo Garbisi: “L’assenza di vittorie pesa per l’Italia, ma è uno stimolo. Non sento la pressione esterna” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Mancano ormai pochi giorni all’inizio del Guinness Sei Nazioni e l’Italia arriva all’appuntamento con il successo che manca dal 2015. Azzurri che hanno una rosa giovanissima e dove spicca il talento cristallino di Paolo Garbisi, mediano d’apertura in forza a Montpellier. Abbiamo chiacchierato con lui del torneo alle porte, ma non solo. Paolo, a 21 anni hai già collezionato 13 caps in Nazionale e sei un punto fermo per Kieran Crowley. In un Paese dove i talenti spesso sono esplosi tardi sei una bella eccezione. Ti senti, seppur giovanissimo, già un veterano del gruppo azzurro? “No, non mi sento un veterano. Ci sono molte cose che non mi fanno sentire un veterano, a partire dall’età e dai caps, poi anche pensando che ho esordito poco più di un anno fa. No, non mi sento un veterano, mi ... Leggi su oasport (Di lunedì 31 gennaio 2022) Mancano ormai pochi giorni all’inizio del Guinness Sei Nazioni earriva all’appuntamento con il successo che manca dal 2015. Azzurri che hanno una rosa giovanissima e dove spicca il talento cristallino di, mediano d’apertura in forza a Montpellier. Abbiamo chiacchierato con lui del torneo alle porte, ma non solo., a 21 anni hai già collezionato 13 caps in Nazionale e sei un punto fermo per Kieran Crowley. In un Paese dove i talenti spesso sono esplosi tardi sei una bella eccezione. Ti senti, seppur giovanissimo, già un veterano del gruppo azzurro? “No, non miun veterano. Ci sono molte cose che non mi fanno sentire un veterano, a partire dall’età e dai caps, poi anche pensando che ho esordito poco più di un anno fa. No, non miun veterano, mi ...

Advertising

DuccioBalestri : @paologoriburde Vabbè rugby, sigaro, cucina nostrale, whisky e gin. Paolo vuoi diventare il mio nuovo migliore amico? - ZebreRugby : ?? Tanti auguri Paolo Buonfiglio Il pilone toscano delle ?? spegne oggi 27 candeline ? 15 presenze con le Zebre… - paolo_olivari : RT @PinoMusolino: Venexian, come mi Co ea barba, come mi Ghe piaxe el rugby, come mi Nato nei anni 70, come mi Xe tocada a Marco ma podeva… - Gae28I : @paolo_o_pazz Dopo che prenderemo gol al 90º la dichiarazione sarà “buona partita dei ragazzi, era difficile vincer… -