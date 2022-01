Roncalli Viaggi vi porta… al Festival di Sanremo!

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ci siamo. È tutto pronto per la nuova edizione deldi Sanremo 2022! Quest’anno,offre la possibilità straordinaria a tutti i followers della propria pagina Facebook, di vivere in diretta alcuni momenti esclusivi di questa grande manifestazione! Correte a mettere il vostro like, conviene. Grazie ad una collaborazione con un grande protagonista deldi Sanremo che ha vissuto molte edizioni “dietro le quinte” e ne ha vinte anche due con Elisa e gli Avion Travel, durante i giorni delUmberto Labozzetta si collegherà sulla pagina Facebook “” e ci racconterà qualche notizia proprio da Sanremo. Labozzetta è una figura creativa e professionale che annovera competenze in materia di comunicazione e relazioni pubbliche. Nel ...