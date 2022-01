Romina Carrisi, a Oggi è un altro giorno il retroscena su Al Bano a Sanremo: 'Quando ha scoperto che c'erano Morandi e Ranieri...' (Di lunedì 31 gennaio 2022) Romina Carrisi a Oggi è un altro giorno, il cui cast si è trasferito a Sanremo, racconta un retroscena sul papà Al Bano . La figlia di Romina Power ricorda di essere salita sul palco del teatro ... Leggi su leggo (Di lunedì 31 gennaio 2022)è un, il cui cast si è trasferito a, racconta unsul papà Al. La figlia diPower ricorda di essere salita sul palco del teatro ...

Advertising

DarioFabi1 : @fabiofabbretti No, poi ci sarebbero come ospiti fissi sempre gli stessi personaggi, Memo Remigi, la ragazza dei Ga… - informazionitv : #OggiEUnAltroGiorno #31Gennaio In studio Jessica Morlacchi, Valerio Scanu, Romina Carrisi, Marino Bartoletti, Gabri… - zazoomblog : Romina Carrisi torna al Festival di Sanremo? Quella “nostalgia canaglia” - #Romina #Carrisi #torna #Festival - zazoomblog : Ylenia Carrisi l’errore che non doveva fare: Romina Power non si da’ pace - #Ylenia #Carrisi #l’errore #doveva - infoitcultura : Romina Carrisi non nasconde la delusione: “Mi manca tanto…”. Frecciatina a Loredana Lecciso? -