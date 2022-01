Roma, sale sul ponte per ammazzarsi: «La mia ragazza mi ha lasciato, voglio farla finita» (Di lunedì 31 gennaio 2022) Voleva mettere la parola fine alla sua vita, pensava di non riuscire a vivere senza la sua fidanzata. E dopo la rottura di quella storia d’amore lui, un ragazzo Romano classe 1986, ha pensato di salire sul parapetto del ponte Marconi. Fermo e deciso a gettarsi di sotto, come se la sua esistenza fosse ormai ‘inutile’. Solo il tempestivo intervento dei Carabinieri della Stazione San Paolo e del Nucleo Radiomobile hanno sventato quello che poteva trasformarsi nell’ennesimo suicidio. Leggi anche: Roma, secondo suicidio in poche ore: uomo si lancia nel vuoto, morto sul colpo Roma. ‘Basta, voglio farla finita’ E’ successo poco dopo le 12 di oggi quando una ragazza, che aveva notato tutta la scena, ha subito allertato i Carabinieri della Stazione San Paolo, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 31 gennaio 2022) Voleva mettere la parola fine alla sua vita, pensava di non riuscire a vivere senza la sua fidanzata. E dopo la rottura di quella storia d’amore lui, un ragazzono classe 1986, ha pensato di salire sul parapetto delMarconi. Fermo e deciso a gettarsi di sotto, come se la sua esistenza fosse ormai ‘inutile’. Solo il tempestivo intervento dei Carabinieri della Stazione San Paolo e del Nucleo Radiomobile hanno sventato quello che poteva trasformarsi nell’ennesimo suicidio. Leggi anche:, secondo suicidio in poche ore: uomo si lancia nel vuoto, morto sul colpo. ‘Basta,’ E’ successo poco dopo le 12 di oggi quando una, che aveva notato tutta la scena, ha subito allertato i Carabinieri della Stazione San Paolo, ...

