Roma | rapina due supermercati | arrestato tenta la fuga e si frattura il bacino lanciandosi dalla finestra

Advertising

xblunotte : RT @ilgiornale: È avvenuto a Trastevere, nel cuore di #Roma, l'ultimo episodio di #violenza nella Capitale. Nella notte tra sabato e domeni… - Claudio21889225 : RT @ilgiornale: È avvenuto a Trastevere, nel cuore di #Roma, l'ultimo episodio di #violenza nella Capitale. Nella notte tra sabato e domeni… - morettweet : RT @ilgiornale: È avvenuto a Trastevere, nel cuore di #Roma, l'ultimo episodio di #violenza nella Capitale. Nella notte tra sabato e domeni… - ilgiornale : È avvenuto a Trastevere, nel cuore di #Roma, l'ultimo episodio di #violenza nella Capitale. Nella notte tra sabato… - non_esset : Ingegnere ucciso, il killer tradito dal telefonino. L’incontro nell’attico e la rapina finita male -

Ultime Notizie dalla rete : Roma rapina

Leggo.it

Con la pistola in pugno ha minacciato i cassieri di due supermercati di Valmontone , alle porte di, per farsi consegnare i soldi. Due rapine a distanza di poche ore, una tentata e una riuscita. Il responsabile un 20enne egiziano, noto alle forze dell'ordine, è stato fermato a pochi metri dal ...... stando a quanto si apprende al termine del consiglio dei ministri in corso asarà disposta la ... Ultimi Articoli Santarcangelo, nuovaa mano armata nel supermercato di S. Martino dei Mulini ...Con la pistola in pugno ha minacciato i cassieri di due supermercati di Valmontone, alle porte di Roma, per farsi consegnare i soldi. Due rapine a ...Canale 5 smonta C'e' posta per te e Grande Fratello Vip per evitare la contrapposizione con il Festival di Sanremo. Rete4 va avanti con gli ...