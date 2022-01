Roma | il club spagnolo sul centrocampista!

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ultima giornata di mercato e si aspettano sorprese dietro ogni angolo, lasta lavorando sulle uscite degli esuberi della rosa dopo i rinforzi di Oliveira e Maitland, in particolare sta trattando la vendita del centrocampista Diawara. DiawaraMercato Il centrocampista classe 1997 è corteggiato dalla Spagna direttamente dal Valencia che però sta prendendo alcune ore di tempo per la valutazione del suo e di eventuali altri profili per il reparto di centrocampo, in questi minuti però si sta facendo avanti il Venezia che farebbe restare il giocatore in Italia per mostrare il suo talento. Questa uscita potrebbe sbloccare un’ultima entrata last minute alla corte di Mourinho. Daniele Scrazzolo

... per giorni, è stato trattato da diversi; ma alla fine l'ha spuntata la squadra di Zanetti, ... dove può esserci l'opzione Diawara , il guineano in uscita dalla Roma di Mourinho. Come riporta Sky, "il Venezia ha una trattativa in piedi per Amadou Diawara, c'è già l'accordo con la Roma, sta aspettando una risposta del giocatore. Lui spera ancora nel Valencia, ma il club non ha ...