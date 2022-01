Roma, apre il primo ospedale pubblico per cani e gatti: la rivoluzione del Pet Care in Italia (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma. Si tratta di una vera e propria rivoluzione nel nostro Paese per il mondo del Pet Care, ed aprirà proprio accanto al canile comunale della Muratella che, per l’occasione, potrebbe essere rinnovato. Stiamo parlando del primo ospedale per cani e gatti in Italia che vedrà la luce tra qualche anno certo, ma l’iter è già iniziato e il progetto è sul tavolo del Comune. La speranza del Campidoglio è quella di riuscire a chiudere l’assegnazione dei lavori tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Oltre al progetto, non da poco, c’è anche un investimento molto sostanzioso. Al momento sono già stati stanziati 150 mila euro solamente per i lavori di progettazione dell’impianto di accoglienza. Poi, altri 3,5 milioni previsti nel documento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 31 gennaio 2022). Si tratta di una vera e proprianel nostro Paese per il mondo del Pet, ed aprirà proprio accanto alle comunale della Muratella che, per l’occasione, potrebbe essere rinnovato. Stiamo parlando delperinche vedrà la luce tra qualche anno certo, ma l’iter è già iniziato e il progetto è sul tavolo del Comune. La speranza del Campidoglio è quella di riuscire a chiudere l’assegnazione dei lavori tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Oltre al progetto, non da poco, c’è anche un investimento molto sostanzioso. Al momento sono già stati stanziati 150 mila euro solamente per i lavori di progettazione dell’impianto di accoglienza. Poi, altri 3,5 milioni previsti nel documento ...

Advertising

DiMarzio : #Diawara apre all'addio all'@OfficialASRoma, in Italia piace a Cagliari e Samp. La situazione?? - CorriereCitta : Roma, apre il primo ospedale pubblico per cani e gatti: la rivoluzione del Pet Care in Italia - TMWSampdoria : Roma, Diawara apre al prestito nel rush finale: piste Cagliari e Venezia - romanewseu : Roma-Genoa: alle 16 apre la vendita libera per i biglietti del match - CorriereCitta : Roma, apre la finestra e si lancia di sotto: morta 30enne -