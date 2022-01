Roma | 29enne si lancia dalla finestra e muore | ipotesi suicidio o tragico incidente

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Tragedia a , dove unaè morta dopo essere cadutadi un palazzo. È accaduto ieri mattina in zona Tor Bella Monaca , sono ora in corso indagini per ricostruire l'accaduto. Leggi ...

Tragedia a Roma, dove una 29enne è morta dopo essere caduta dalla finestra di un palazzo. È accaduto ieri mattina in zona Tor Bella Monaca, sono ora in corso indagini per ricostruire l'accaduto. I carabinieri della stazione Tor Bella Monaca e il medico legale seguono le indagini. Roma, precipita nel vuoto dal tredicesimo piano di un palazzo: morta 29enne a Tor Bella Monaca di Bianca Neri. I residenti della Torre 20 hanno sentito il tonfo della caduta nei giardini condominiali.