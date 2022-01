Robinho condannato per violenza sessuale: pronta la richiesta di estradizione al Brasile e il mandato d’arresto internazionale (Di lunedì 31 gennaio 2022) richiesta di estradizione con contestuale mandato d’arresto internazionale: dopo la condanna in via definitiva a 9 anni di carcere per violenza sessuale di gruppo, è stata iscritta in Procura a Milano la procedura in vista dell’ordine di esecuzione della pena per Robinho. Lo scorso 19 gennaio la Cassazione ha confermato la condanna per l’ex attaccante del Milan e un suo amico, che secondo la sentenza la notte del 22 gennaio 2013 abusarono di una 23enne all’interno di un locale milanese. Nel corso delle indagini non erano state emesse misure cautelari, mentre gli altri uomini che avrebbero preso parte alle violenze non sono mai stati trovati. Al momento gli atti sono arrivati dalla Cassazione e il fascicolo dell’esecuzione è stato iscritto e assegnato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022)dicon contestuale: dopo la condanna in via definitiva a 9 anni di carcere perdi gruppo, è stata iscritta in Procura a Milano la procedura in vista dell’ordine di esecuzione della pena per. Lo scorso 19 gennaio la Cassazione ha confermato la condanna per l’ex attaccante del Milan e un suo amico, che secondo la sentenza la notte del 22 gennaio 2013 abusarono di una 23enne all’interno di un locale milanese. Nel corso delle indagini non erano state emesse misure cautelari, mentre gli altri uomini che avrebbero preso parte alle violenze non sono mai stati trovati. Al momento gli atti sono arrivati dalla Cassazione e il fascicolo dell’esecuzione è stato iscritto e assegnato ...

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Robinho condannato per violenza sessuale, la procura di Milano prepara la richiesta di estradizione - occhio_notizie : Pronta la richiesta di estradizione e il mandato d’arresto internazionale - mohamed__1908 : RT @repubblica: Robinho condannato per violenza sessuale, la procura di Milano prepara la richiesta di estradizione - fattoquotidiano : Robinho condannato per violenza sessuale: pronta la richiesta di estradizione al Brasile e il mandato d’arresto int… - Da_Saz : RT @repubblica: Robinho condannato per violenza sessuale, la procura di Milano prepara la richiesta di estradizione -