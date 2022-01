Robert De Niro benedice Paolo Sorrentino agli Oscar | Film fantastico

Advertising

Corriere : «Ci sono così tante cose fantastiche» nel film 'E’ stata la mano di Dio' di Paolo Sorrentino, «ricca storia di form… - fanpage : 'Napoli mi ricorda la New York italo-americana che amo'. Robert De Niro ha scritto una lettera al regista Paolo Sor… - PDUmorista : Robert De Niro elogia 'E' stata la mano di Dio' di Paolo Sorrentino. 'Napoli per molti versi mi ricorda la New York… - ahmedOusmer : RT @projectionistw: Robert De Niro 'Casino' (1995) Martin Scorsese. - glooit : Robert De Niro elogia È stata la mano di Dio: “Mille Grazie, Paolo!” leggi su Gloo -

Ultime Notizie dalla rete : Robert Niro

'Ci sono così tante cose fantastiche in 'E' stata la mano di Dio' , la ricca storia di formazione di Paolo Sorrentino '. Non ha usato mezze misureDeper mostrare il suo grande apprezzamento per il film del regista italiano in una intensa lettera apparsa su Deadline . Complimenti e vero e proprio endorsement per il film in corsa per ...La star ha voluto scrivere un editoriale per Deadline in cui ha paragonato la Napoli di Sorrentino alla New York di Allen e ...So he tried a kind of research that, a century later, would become standard practice in the long line of actors who claimed to follow in his footsteps: He tried to live as his character lived. He ...Declan Lowney tells us what he currently keeps in his home-away-from-home in Los Angeles to keep his creative juices flowing.