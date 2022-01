Rinnovo Mertens: ecco quali sono state le vere richieste per il rinnovo (Di lunedì 31 gennaio 2022) La questione del rinnovo di Mertens rischia di diventare un “Insigne-Bis”. L’attaccante belga è uno dei migliori attaccanti azzurri, sia in termini di qualità del giocatore, sia in termini realizzativi: sono 103 reti segnate in Serie A, detenendo il primatista come migliore realizzatore del Napoli nel campionato italiano. Ad oggi però, sembra che la società L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) La questione deldirischia di diventare un “Insigne-Bis”. L’attaccante belga è uno dei migliori attaccanti azzurri, sia in termini dità del giocatore, sia in termini realizzativi:103 reti segnate in Serie A, detenendo il primatista come migliore realizzatore del Napoli nel campionato italiano. Ad oggi però, sembra che la società L'articolo

Advertising

_marc0l_ : Ospina (strakosha a 0) Dilo (zanoli) Rrhamani (tuanzebe) KK (rinnovo jj) Olivera (Mario rui) Fabian (Demme) Anguiss… - AleAuz86 : Il Napoli a Giugno perderà Insigne, probabilmente Mertens e Ospina , Tuanzebe , Malcuit , Ghoulam , e probabilmente… - partenopeico : @bruttapas Persi insigne e mertens, accalarato il mancato rinnovo di KK occorre trovare il gruzzolo per blindare Ruiz - defilippo_luca : Non si rinnova il capitano,si rischia di perdere #Mertens ,si chiede lo sconto per riscatto #anguissa fissato a 15… - Salvato95551627 : RT @Spazio_Napoli: Non solo #Insigne: il #Toronto farebbe sul serio anche per #Mertens! Negli scorsi mesi - stando a quanto appreso da #IlM… -