Rinnovato l'accordo: il Da Vinci potrà continuare a usare le sale di Santa Paola Frassinetti (Di lunedì 31 gennaio 2022) Fiumicino – La Diocesi di Porto-Santa Rufina ha Rinnovato l'accordo con l'istituto "Da Vinci" di Maccarese: dunque anche il per l'anno scolastico 2022/2023 gli studenti della scuola superiore potranno usufruire degli spazi (dieci aule) messi a disposizione della parrocchia Santa Paola Frassinetti. Quindi niente doppi turni. "Naturalmente – afferma l'assessore Calicchio -, si tratta di una soluzione transitoria e non potrebbe essere diversamente. Nel frattempo, stiamo lavorando ad una soluzione più strutturale che vede la realizzazione di un nuovo istituto – aggiunge Calicchio – o il recupero di strutture già esistenti che possono essere adeguate per diventare nuove aule. Abbiamo concordato, con i tecnici della Città metropolitana, un sopralluogo che faremo entro questa ...

