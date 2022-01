Rihanna mamma per la prima volta: è incinta di Asap Rocky (Di lunedì 31 gennaio 2022) Rihanna diventerà presto mamma: le voci della gravidanza, diventate sempre più insistenti negli ultimi mesi, hanno avuto conferma. La stampa americana ha infatti pubblicato le prime foto del pancione in bella vista della cantante, che si è concessa ai fotografi durante una passeggiata insieme al compagno Asap Rocky. Rihanna, presto mamma per la prima volta Rihanna è stata fotografata insieme al compagno questo weekend, ad Harlem (il quartiere dove è cresciuto il rapper), durante una passeggiata che è apparsa come un vero e proprio annuncio della sua prima gravidanza. La cantante infatti è stata avvistata nella città natale di Asap Rocky, mano nella mano con il rapper, mentre indossava ... Leggi su dilei (Di lunedì 31 gennaio 2022)diventerà presto: le voci della gravidanza, diventate sempre più insistenti negli ultimi mesi, hanno avuto conferma. La stampa americana ha infatti pubblicato le prime foto del pancione in bella vista della cantante, che si è concessa ai fotografi durante una passeggiata insieme al compagno, prestoper laè stata fotografata insieme al compagno questo weekend, ad Harlem (il quartiere dove è cresciuto il rapper), durante una passeggiata che è apparsa come un vero e proprio annuncio della suagravidanza. La cantante infatti è stata avvistata nella città natale di, mano nella mano con il rapper, mentre indossava ...

Advertising

slurenzo : ho detto a mamma che rihanna è incinta e lei mi fa e quindi..che me frega de rihanna - DukeOfSuffolk : Già immagino il gender reveal party di Rihanna: mamma e papà si fumano un bel cannone, se il fumo esce rosa è femmi… - StoLeNBody : mamma mia rihanna quanto cazzo sei bella, come sono contentaaa - cicememi : Immaginate essere il figlio di Rihanna, cioè tu nasci e hai Rihanna come mamma Non riesco a capacitarmene - reality_360 : RT @radiodeejay: Rihanna è incinta. A 33 anni, la popstar legata al cantante coetaneo A$AP Rocky si è fatta notare per le strade di New Yor… -