Rihanna incinta, primo figlio con A$AP Rocky (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Rihanna incinta, aspetta il primo figlio dal rapper A$AP Rocky. Foto scattate durante il fine settimana a New York e pubblicate da diverse fonti, tra cui la rivista People, mostrano la cantanteche mostra felicemente la sua pancia. Nelle immagini la coppia si tiene per mano. Rihanna, 33 anni, e A$AP Rocky, anche lui 33 anni, sono amici da anni e hanno reso pubblica la loro relazione nel maggio 2021. Lui l’ha definita “l’amore della mia vita”, si legge sulla Cnn, durante un’intervista con GQ, aggiungendo che la paternità era “nel mio destino, assolutamente”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) –, aspetta ildal rapper. Foto scattate durante il fine settimana a New York e pubblicate da diverse fonti, tra cui la rivista People, mostrano la cantanteche mostra felicemente la sua pancia. Nelle immagini la coppia si tiene per mano., 33 anni, e, anche lui 33 anni, sono amici da anni e hanno reso pubblica la loro relazione nel maggio 2021. Lui l’ha definita “l’amore della mia vita”, si legge sulla Cnn, durante un’intervista con GQ, aggiungendo che la paternità era “nel mio destino, assolutamente”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

mtvitalia : Rihanna diventerà mamma ?? - fisco24_info : Rihanna incinta, primo figlio con A$AP Rocky: (Adnkronos) - La coppia è stata immortalata nel fine settimana a News… - kimtaehyungVero : in che senso Rihanna è incinta?! - jvcquelynnn : perché tutto sto hype per rihanna incinta se letteralmente si sa da un MESE E MEZZO - Adnkronos : #Rihanna è incinta, per lei il primo figlio con A$AP Rocky. -