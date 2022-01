(Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) –, aspetta ildal rapper. Foto scattate durante il fine settimana a New York e pubblicate da diverse fonti, tra cui la rivista People, mostrano la cantanteche mostra felicemente la sua pancia. Nelle immagini la coppia si tiene per mano., 33 anni, e, anche lui 33 anni, sono amici da anni e hanno reso pubblica la loro relazione nel maggio 2021. Lui l’ha definita “l’amore della mia vita”, si legge sulla Cnn, durante un’intervista con GQ, aggiungendo che la paternità era “nel mio destino, assolutamente”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

mtvitalia : Rihanna diventerà mamma ?? - teeaahtee : Quando Sanremo è talmente potente da bloccare anche Rihanna incinta nelle tendenze #Sanremo2022 - sulsitodisimone : Rihanna incinta, primo figlio con A$AP Rocky - fisco24_info : Rihanna incinta, primo figlio con A$AP Rocky: (Adnkronos) - La coppia è stata immortalata nel fine settimana a News… - kimtaehyungVero : in che senso Rihanna è incinta?! -

Ultime Notizie dalla rete : Rihanna incinta

di ASAP Rocky/ Aspetta il primo figlio dal compagno Petrosino, una vita nel mondo dello spettacolo Rino Petrosino ha cominciato a lavorare nel mondo della fotografia fin da ...In una delle dolci foto, scattate ad Harlem, dove è cresciuto A$AP Rocky , il rapper bacia la futura mamma sulla sua fronte mentre si godono una passeggiata sulla neve all'aperto. Ma ...(Adnkronos) – Rihanna incinta, aspetta il primo figlio dal rapper A$AP Rocky. Foto scattate durante il fine settimana a New York e pubblicate da diverse fonti, tra cui la rivista People, mostrano la c ...Rihanna è incinta del suo primo figlio. La star mondiale aspetta un bebè dal rapper A$AP Rocky. Da mesi si vociferava della presunta gravidanza, ora la cantante si è fatta fotografare mano nella mano ...