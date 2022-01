Rihanna in dolce attesa: la cantante incinta del primo figlio mostra il pancione (Di lunedì 31 gennaio 2022) Rihanna aspetta il suo primo figlio dal fidanzato A$AP Rocky. La notizia è ufficiale e la stessa cantante, di 33 anni, ha annunciato lo stato della sua prima gravidanza con un giubbotto che lasciava intravedere il pancione nudo. La pop star, dunque, ha scelto di comunicare la notizia a tutti i suoi fan nel corso … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 31 gennaio 2022)aspetta il suodal fidanzato A$AP Rocky. La notizia è ufficiale e la stessa, di 33 anni, ha annunciato lo stato della sua prima gravidanza con un giubbotto che lasciava intravedere ilnudo. La pop star, dunque, ha scelto di comunicare la notizia a tutti i suoi fan nel corso … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

VelvetMagIta : #Rihanna in dolce attesa: la cantante incinta del primo figlio mostra il pancione #VelvetMag #Velvet - GazzettaDelSud : ?? #RIHANNA IN DOLCE ATTESA | La cantante, modella e imprenditrice, 33 anni, è incinta del primo figlio con il rap… - Aleksan89317281 : Ora che #Rihanna è in dolce attesa, la nostra dolce attesa del suo nuovo album si prolunga all'infinito...?? - globalistIT : La coppia fotografata a New York - RSInews : Rihanna in dolce attesa - La cantante incinta del primo figlio con il rapper A$AP Rocky. La coppia fotografata a Ne… -