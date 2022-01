(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ad annunciarlo è stato il settimanale People che ha pubblicato anche le prime foto della cantante col pancione. Questo è pered il rapper A$AP Rocky il primo figlio. Congratulazioni!is pregnant, expecting her first baby with rapper A$AP Rocky, @people reports. pic.twitter.com/uAd6wpQ0QO — Pop Crave (@PopCrave) January 31, 2022 Ecco le prime foto dicol pancione! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SECRET MAG (@secretmagoff) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Demi’s twin sister (@blessedpoot) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DOPEST (@dopest.se), come sarà il nuovo album A questo punto il nuovo ...

petverx : RT @iitsGiuly: Rihanna è incinta ed io penso sempre, costantemente, continuamente solo a lui…#Rihanna - TheWarrior23A : RT @LadyLokiHiddles: Rihanna è incinta ?? ???? - SW33T3N3R_ : Rihanna è incinta - inomniapparatus : Ma stavolta è vero che Rihanna è incinta? - iamchiaruz : RT @sharmstyles: RIHANNA È INCINTA?? COSAAA??? -

Dopo la fine del rapporto con il miliardario saudita Hassan Jameelha guardato con occhi diversi A$AP Rocky e nell'estate 2020 sono usciti allo scoperto come coppia. In una recente intervista ...del fidanzato? Di sicuro, padrona del suo destino Andate meno alla ricerca di regali e frasi di San Valentino è il messaggio di, 11esima persona eletta eroe nazionale delle ...La cantante Rihanna aspetta il suo primo figlio. Le prime foto in attesa la immortalano in compagnia del fidanzato A$ap Rocky[...] ...Svolta nella vita privata di Rihanna: la popstar è in dolce attesa! L’imprenditrice è stata paparazzata a New York col pancione messo in mostra da un lungo cappotto rosa lasciato aperto proprio sul ve ...