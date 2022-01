Rihanna è incinta: la prima foto con il pancione. Ecco chi è il padre del bebè in arrivo (Di lunedì 31 gennaio 2022) La star di fama mondiale Rihanna è incinta. Ad annunciarlo numerose testate straniere tra cui People. La cantante, attrice e imprenditrice delle Barbados, 33 anni, è in attesa del suo primo figlio. Da tempo è infatti fidanzata con il rapper A$AP Rocky, con il quale è stata fotografata durante il fine settimana scorso a New York. Un paio di jeans e una lunga giacca rosa che si apre proprio all’altezza del pancione, su cui pendono anche dei gioielli, tra cui una croce. Così è stata ritratta insieme al rapper, padre del bebè in arrivo. Neanche a dirlo, il web è letteralmente impazzito. “È stupenda, sono stupendi“, ha scritto una fan su Twitter. E ancora qualcun altro ha commentato: “Non ci credo ancora, diventerà mamma oddio!”, “È una dea”. Rihanna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) La star di fama mondiale. Ad annunciarlo numerose testate straniere tra cui People. La cantante, attrice e imprenditrice delle Barbados, 33 anni, è in attesa del suo primo figlio. Da tempo è infatti fidanzata con il rapper A$AP Rocky, con il quale è statagrafata durante il fine settimana scorso a New York. Un paio di jeans e una lunga giacca rosa che si apre proprio all’altezza del, su cui pendono anche dei gioielli, tra cui una croce. Così è stata ritratta insieme al rapper,delin. Neanche a dirlo, il web è letteralmente impazzito. “È stupenda, sono stupendi“, ha scritto una fan su Twitter. E ancora qualcun altro ha commentato: “Non ci credo ancora, diventerà mamma oddio!”, “È una dea”....

Advertising

TwitGinger : La bellezza ?????? Rihanna è incinta e meravigliosa come sempre #rihanna #asaprocky - eleonora1684 : La bellezza di quella stronza di Rihanna che non fa uscire musica al 1900 e ora che è incinta se la ride ancora di… - moonotear : MA QUINDI RIHANNA È VERAMENTE INCINTA!!!!!! voi non capite lei mi ha cresciuto è come una madre per me - s0mebodytolov3 : MA QUINDI RIHANNA È INCINTA NOC CE LA FACCIO ODDIO - BeeaOBrien : RT @rakyhARTness: Rihanna è incinta e io sono felicissima per lei perché si merita solo gioia e tranquillità ??? -