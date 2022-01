Rihanna è incinta: in arrivo il primo figlio con A$AP Rocky (Di lunedì 31 gennaio 2022) La cantante, 33 anni, è stata avvistata a New York con il pancione già grande. La maternità è sempre stata nei suoi piani, «anche da sola» aveva dichiarato prima di innamorarsi. Poi il destino ha rimescolato le carte Leggi su vanityfair (Di lunedì 31 gennaio 2022) La cantante, 33 anni, è stata avvistata a New York con il pancione già grande. La maternità è sempre stata nei suoi piani, «anche da sola» aveva dichiarato prima di innamorarsi. Poi il destino ha rimescolato le carte

ollareollareo : Rihanna incinta è la prova che stiamo realmente invecchiando - zampierimarco92 : Due giorni che non entro su Twitter e Rihanna è incinta ???? - UranusReverie : IO VE LO GIURO NON POSSO FARCELA LA MIA RIHANNA INCINTA STO PIANGENDO - spicygior : diamo il via alle storie di rihanna incinta - sstylesh__ : RIHANNA È INCINTA AIUTOO SONO TROPPO FELICE PER LEI <3 -