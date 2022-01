Rihanna è incinta | ecco la foto del pancino

(Di lunedì 31 gennaio 2022)in attesa del primo figlio Come riporta anche il sito People (QUI per le),e in attesa del primo figlio con il rapper A$AP Rocky. La coppia, infatti, è statagrafata di paparazzi in giro per New York. Nel corso del fine settimana la popstar ha fatto la sua prima L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

chiamatemire : IN CHE SENSO RIHANNA È INCINTA, è letteralmente la mia crush dal 2012 - ludovicaluce : Che #Rihanna fosse incinta si sapeva, io molto più shockata per la panza de fori con quel #freddoglaciale! #nyc - LastDan_ce : RT @DibblestheWine: Rihanna incinta spiega l'improvvisa e prolungata assenza di Taylor Swift - hvgolden7 : Rihanna è incinta ?? - JOHNNYARGENTUM : Rihanna incinta inizio a sentire la vecchiaia -

Ultime Notizie dalla rete : Rihanna incinta

. A darne la notizia è proprio la cantante che ha rivelato che lei e A$AP Rocky stanno aspettando il loro primo figlio. Il rapper e la cantante stanno insieme da meno di due anni , ...NEW YORK.è in dolce attesa. La cantante, modella e imprenditrice, 33 anni, èdel primo figlio con il rapper A$AP Rocky. La coppia è stata fotografata mentre a spasso per New York lo scorso fine ...La cantante e imprenditrice aspetta il primo figlio dal compagno A$AP Rocky, e mostra fiera il pancione in un look con piumino, baggy jeans e cascata di gioielli ...Rihanna è incinta e lo annuncia facendosi fotografare insieme al fidanzato Asap Rocky con la pancia scoperta nel gelo di New York ...