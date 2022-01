Rihanna è incinta, è ufficiale: chi è il padre del bambino (Di lunedì 31 gennaio 2022) Era solo una voce qualche settimana fa, ora è ufficiale. Rihanna è stata fotografata nelle scorse ore in compagnia del suo compagno e ha mostrato un bellissimo pancione. Rihanna è incinta, adesso la conferma c’è. Chi è il padre del bambino? Il compagno di vita della cantante delle Barbados è un personaggio del mondo della musica. Anche lui si muove tra le note musicali, anche lui accumula follower in tutto il mondo. Rihanna condivide ormai la sua vita con il rapper A$ap Rocky e i due sono in attesa del loro primo bebè. La coppia è stata intercettata tra le strade di New York e all’occhio attento dei paparazzi d’Oltreoceano non è sfuggita la pancia, che del resto l’artista ha lasciato scoperta. Poi la conferma dalla stampa americana che conferma la prima ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Era solo una voce qualche settimana fa, ora èè stata fotografata nelle scorse ore in compagnia del suo compagno e ha mostrato un bellissimo pancione., adesso la conferma c’è. Chi è ildel? Il compagno di vita della cantante delle Barbados è un personaggio del mondo della musica. Anche lui si muove tra le note musicali, anche lui accumula follower in tutto il mondo.condivide ormai la sua vita con il rapper A$ap Rocky e i due sono in attesa del loro primo bebè. La coppia è stata intercettata tra le strade di New York e all’occhio attento dei paparazzi d’Oltreoceano non è sfuggita la pancia, che del resto l’artista ha lasciato scoperta. Poi la conferma dalla stampa americana che conferma la prima ...

v1taparano1a : rihanna è incinta stiamo diventando tutti zii sto male - mustlovecoffees : RIHANNA È INCINTA COSAAAAA? - sophocata : COME RIHANNA INCINTA LE MIE SPERANZE PER IL RITORNO CON DRAKE SI SONO FRANTUMATE NON PARLATEMI NON TOCCATEMI - Morretz97 : RT @lastgiuli: miodio rihanna incinta uscirà una divinità vabbè - DFbobinsky : Scusatemi ma non l’avevano già detto che Rihanna è incinta? Me lo sono sognato? Se mi sogno i numeri del lotto me li devo segnare? -

