Rihanna è incinta | chi è Asap Rocky il padre del suo primo figlio?

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 31 gennaio 2022) La cantante e influencer è in dolce attesa del suo: ecco chi è il papàCicogna in arrivo per la cantante. L’annuncio, dopo una smentita apparsa insolita, è arrivato su Instagram dalla pop star originaria delle Barbados. Futura mamma all’età di 33 anni, la cantante è apparsa raggiante con il pancione accanto al compagno. Chi è, compagno di? Rakim Athelaston Mayers, in arte, è un cantate e musicista nato a New York il 3 ottobre 1988 ma è originario delle Barbados (stesse origini della compagna). Fin dall’infanzia, ha frequentato il quartiere di Harlem, dal quale si è ispirato per i suoi ...