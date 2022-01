Rielezione Mattarella | Italia Solidale | Così il quadro delle alleanze cambierà per sempre

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Salutando con favore ladi Sergioe augurandogli buon lavoro, vogliamo ricordare che fummo i soli, tra tutti gli osservatori, a prevedere l’esito di questo voto in tempi non sospetti». Lo dice in una nota Enzo Rosario Magaldi, fondatore del movimento politico-culturale. «Il leader di partito sono arrivati a questo appuntamento cruciale gravemente impreparati – aggiunge – non avendo mai peraltro percepito lo scollamento tra le segreterie e i gruppi parlamentari.ladel presidente della Repubblica è diventata anche l’occasione per regolare i conti tra le diverse correntiforze politiche. Solo che a farci le spese sono state le personalità di alto profilo bruciate sull’altaretrattative e ...