Riecco il Draghistan | prorogate le mascherine all’aperto

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Eccolo il nuovo corso del governo Draghi: applicare al massimo il principio del compromesso, non scontentare nessuno, rigoristi e aperturisti, partiti e partitini. Chi sosteneva che l’elezione di Mattarella avrebbe dato maggior potere a SuperMario, riconsegnandogli quel potere decisionale dimostrato all’inizio e perso pian pian causa sogno Quirinale, si sbagliava: tutto resta come prima. Chiusure, compromessi e scelte così incomprensibili da rasentare l’incredibile. Oggi il Consiglio dei Ministri si è riunito a Palazzo Chigi e, oltre ad applaudire il nuovo imperatore Mattarella, ha affrontato il nodo Dpi e discoteche. L’ultimo decreto legge, che obbligava ad indossare leanchee in zona bianca, scadeva oggi. Il giorno della libertà? Macché. Benché i numeri dei contagi migliorino e nonostante fior fiori di scienziati ripetano a ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Riecco Draghistan

Nicola Porro

La decisione in consiglio dei ministro: nuova proroga alle mascherine all'aperto e altri 10 giorni di chiusura per le discoteche ...La decisione in consiglio dei ministro: nuova proroga alle mascherine all'aperto e altri 10 giorni di chiusura per le discoteche ...