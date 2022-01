Ricordate Barbara Snellemburg | attrice corteggiata da Raimondo Vianello e Raul Bova? Ecco oggi che fine ha fatto

Leggi su topicnews

(Di lunedì 31 gennaio 2022) La bellissimasi occupa di altro. Un cambiamento radicale nella sua vita, ma senza dimenticare il passato. Lei hainnamorare, in primis, ma tantissimi italiani la ricordano con affetto.è stata un’icona di bellezza della tv italiana anni ’90 e ancora tutt’resta affascinante come non mai. Ha cambiato attività, pur rimanendo nel mondo dello spettacolo, ma mettendosi in proprio. Il suo amore è nato anche grazie a ciò che fae sembra essere molto presa dalla relazione.in una fotografia in bianco e nero (WebSource)Carlo Vanzina ...