Ricatto hard a un'italiana conosciuta su Instagram: arrestato 30enne nigeriano per revenge porn

revenge porn su una donna conosciuta su Instagram: con questa accusa un trentenne nigeriano, residente a Marconia di Pisticci in provincia di Matera, è stato fermato e condotto in carcere dalla Polizia, su disposizione della Procura di Matera. Le accuse sono di estorsioni continuate e aggravate, tentate e consumate e di diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (cosiddetto 'revenge porn'), ai danni di una donna residente in un'altra regione. Dopo la denuncia della vittima, le indagini sono state condotte dalla squadra mobile e dalla sezione della polizia postale di Matera che stanno indagando anche sulle complicità a favore dell'indagato. La donna era stata contattata su Instagram da un sedicente ingegnere navale statunitense, ovviamente ...

