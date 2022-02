Replica di Rosalinda Cannavò a Morra | ecco cosa ha detto

Advertising

fainformazione : Rosalinda Cannavò replica a Massimiliano Morra: ecco cosa ha detto! La replica di Rosalinda Cannavò a Massimilia… - fainfocultura : Rosalinda Cannavò replica a Massimiliano Morra: ecco cosa ha detto! La replica di Rosalinda Cannavò a Massimilia… - zazoomblog : GFVip Rosalinda Cannavò replica alle accuse di Massimiliano Morra - #GFVip #Rosalinda #Cannavò #replica - GiuseppeporroIt : La replica di Rosalinda Cannavò alle recenti dichiarazioni di Massimiliano Morra su di lei: la stoccata dell'attric… - 361_magazine : I due colleghi proprio non sembrano andare d'accordo e si pizzicano a vicenda con Rosalinda che gli lancia una frec… -

Ultime Notizie dalla rete : Replica Rosalinda

A distanza di qualche giorno,Cannavò ha replicato a tono alle dichiarazioni di Massimiliano Morra contro di lei, sferrate tra le pagine del settimanale DiPiù .Cannavòa Massimiliano Morra A quanto pare non c'è possibilità di trovare un punto d'incontro tra i due ex colleghi ed ex Vipponi della passata edizione del GF Vip ,...Nei giorni scorsi però ha attaccatoperché 'nella Casa ha detto falsità' su di lui, sia parlando del loro rapporto passato sia per l'aver detto che è gay. Per lui insomma non si è ...Rosalinda Cannavò, durante l'ultima puntata di Casa Chi, ha risposto alle accuse di Massimiliano Morra. I due hanno sempre avuto un rapporto altalenante e L'ex gieffina ha replicato alle accuse del co ...I due colleghi proprio non sembrano andare d'accordo e si pizzicano a vicenda con Rosalinda che gli lancia una frecciatina, dopo le parole dette da Massimiliano ...