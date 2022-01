Renzi rivela: «Ho rifiutato la presidenza del Senato in cambio di Casellati al Quirinale» (Di lunedì 31 gennaio 2022) «Il Parlamento di sovranisti e populisti elegge il presidente scelto da noi nel 2015: hanno perso loro, noi brindiamo». Questo è il giudizio di sintesi di Matteo Renzi sul bis di Mattarella al Quirinale. Il leader di Italia Viva oggi fa il punto sul Colle in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. E spiega che nella partita c’è un grande sconfitto: «Salvini ha scambiato la ricerca del presidente della Repubblica con la ricerca del super ospite a Sanremo: cercava il nome a effetto. Quando un pomeriggio il leader della Lega è sparito tre ore per andare a casa di Cassese, ho sperato che almeno gli tornasse utile la lezione di diritto che il professore avrà provato a dargli. Anche perché per me Cassese è in assoluto il migliore. E invece nulla, Salvini si è mosso senza logica. Una volta voleva l’accordo con Letta, poi con Conte, poi con Meloni, ... Leggi su open.online (Di lunedì 31 gennaio 2022) «Il Parlamento di sovranisti e populisti elegge il presidente scelto da noi nel 2015: hanno perso loro, noi brindiamo». Questo è il giudizio di sintesi di Matteosul bis di Mattarella al. Il leader di Italia Viva oggi fa il punto sul Colle in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. E spiega che nella partita c’è un grande sconfitto: «Salvini ha scambiato la ricerca del presidente della Repubblica con la ricerca del super ospite a Sanremo: cercava il nome a effetto. Quando un pomeriggio il leader della Lega è sparito tre ore per andare a casa di Cassese, ho sperato che almeno gli tornasse utile la lezione di diritto che il professore avrà provato a dargli. Anche perché per me Cassese è in assoluto il migliore. E invece nulla, Salvini si è mosso senza logica. Una volta voleva l’accordo con Letta, poi con Conte, poi con Meloni, ...

Advertising

MiglioMarino : RT @PASQUALEDANIEL2: #Renzi rivela: «Ho rifiutato la presidenza del Senato in cambio di #Casellati al #Quirinale» Assurdo e ingiusto che,… - PASQUALEDANIEL2 : #Renzi rivela: «Ho rifiutato la presidenza del Senato in cambio di #Casellati al #Quirinale» Assurdo e ingiusto ch… - nhanguyen789 : Renzi rivela: «Ho rifiutato la presidenza del Senato in cambio di Casellati al Quirinale». Il leader di Italia Viva… - LKynes4 : RT @BLIND_DATA24: Renzi rivela: «Ho rifiutato la presidenza del Senato in cambio di Casellati al Quirinale» - BLIND_DATA24 : Renzi rivela: «Ho rifiutato la presidenza del Senato in cambio di Casellati al Quirinale» -