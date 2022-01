Renzi: “Prossima legislatura riforma per elezione diretta Capo Stato” (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Andare all’elezione diretta del Presidente mi sembra una necessità rafforzata dallo show triste di questi giorni: che poi sia presidenzialismo all’americano o semipresidenzialismo alla francese, vedremo. Ma questo tema sarà oggetto della legislatura 2023-2028. Sulla legge elettorale, invece, si potrebbe fare nei prossimi mesi ma inciderà la volontà dei gruppi maggiori come Cinquestelle e Lega che ad oggi sono dilaniati”. Lo dice Matteo Renzi in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. “Il centrodestra non c’è più, ha detto Meloni. E non è che i Cinquestelle siano messi meglio. Saranno mesi di cantieri all’interno dei vari schieramenti politici. Ma è prematuro immaginare che cosa accadrà. La conferma di Mattarella e di Draghi portano stabilità al Paese e questo paradossalmente consentirà l’evoluzione ... Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Andare all’del Presidente mi sembra una necessità rafforzata dallo show triste di questi giorni: che poi sia presidenzialismo all’americano o semipresidenzialismo alla francese, vedremo. Ma questo tema sarà oggetto della2023-2028. Sulla legge elettorale, invece, si potrebbe fare nei prossimi mesi ma inciderà la volontà dei gruppi maggiori come Cinquestelle e Lega che ad oggi sono dilaniati”. Lo dice Matteoin un’intervista al ‘Corriere della Sera’. “Il centrodestra non c’è più, ha detto Meloni. E non è che i Cinquestelle siano messi meglio. Saranno mesi di cantieri all’interno dei vari schieramenti politici. Ma è prematuro immaginare che cosa accadrà. La conferma di Mattarella e di Draghi portano stabilità al Paese e questo paradossalmente consentirà l’evoluzione ...

