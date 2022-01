Renzi | «Il premier Draghi riparta più forte di prima Letta? Siamo stati dalla stessa parte»

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Il leader di Italia viva: ho chiarito a Enrico che non avrei mai accettato la poltrona di presidente del Senato in cambio del sì a Casellati

Tutte cose che ilfarà, ne sono certo. E noi saremo al suo fianco. La legislatura durerà ... La novità di queste trattative per il Quirinale, però, è cheha ritrovato sintonia con Enrico ...Non a casodel governo più anti Ue della storia d'Italia e poidi quello più pro Ue. Che Matteoè il più abile, ma la sua mano è inabilitata per irrimediabile retrocessione nel ...Renzi ha fatto il punto sull'elezione del PdR svelando il timore di molti esponenti del centrosinistra che votasse la Casellati per fare il Presidente del Senato.Salvini che dà troppa retta a Borghi, Casellati risentita, Letta che non è più lui da quando è tornato da Parigi. E poi Renzi, Berlusconi, Conte e Elle Macpherson. Il nostro Quirinalista fisso svela u ...