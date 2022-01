Rende | uomo si dà fuoco davanti ai carabinieri | chi è? FOTO e VIDEO SENZA CENSURE

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rende uomo

Momenti di terrore davanti alla caserma dei carabinieri di, in provincia di Cosenza. Undi circa 35 anni si è dato fuoco e ha riportato gravi ustioni. Poi i soccorsi e il trasporto in ospedale. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Al momento non ...arrivato di fronte alla caserma dei carabinieri di, ha preso una tanica di benzina dall'auto, se l'è versata addosso e si è dato fuoco. Non si conoscono ancora i motivi del gesto, l'immediatamente trasportato in ospedale non sarebbe stato ...L'uomo ha riportato ustioni gravi su oltre il settanta per cento del corpo. Secondo quanto si apprende, il 33enne lavora in Lombardia come docente e aveva da poco fatto rientro in Calabria ...Un uomo del quale non si conoscono le generalità si è dato fuoco stamattina davanti alla sede della caserma dei carabinieri di Rende, in provincia di ...