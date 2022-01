Regole Anti Covid: Cosa Cambierà da Febbraio! (Di lunedì 31 gennaio 2022) Le Regole Anti Covid stanno per cambiare. Ecco le novità in merito a Green Pass, Tamponi, Mascherine e Scuole che entreranno in vigore dal mese di Febbraio! Siamo al termine del mese di gennaio e già si sente aria di novità, per quanto concerne le norme Covid. Tra queste ci saranno di nuovo l’obbligo d’indossare le mascherine all’aperto, i colori regionali, la validità e quanto durerà il green pass per i vaccinati con due o tre dosi. I cambiamenti in questo senso coinvolgeranno anche l’ambito scolastico e le discoteche. Normative che prenderanno il posto di quelle precedenti del decreto Festività, ormai giunto agli sgoccioli. Siete curiosi di sapere i probabili scenari e mutamenti che si presenteranno ai nostri occhi a partire da domani 1 febbraio? Ecco tutto quello che serve sapere. I cambiamenti ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 31 gennaio 2022) Lestanno per cambiare. Ecco le novità in merito a Green Pass, Tamponi, Mascherine e Scuole che entreranno in vigore dal mese diSiamo al termine del mese di gennaio e già si sente aria di novità, per quanto concerne le norme. Tra queste ci saranno di nuovo l’obbligo d’indossare le mascherine all’aperto, i colori regionali, la validità e quanto durerà il green pass per i vaccinati con due o tre dosi. I cambiamenti in questo senso coinvolgeranno anche l’ambito scolastico e le discoteche. Normative che prenderanno il posto di quelle precedenti del decreto Festività, ormai giunto agli sgoccioli. Siete curiosi di sapere i probabili scenari e mutamenti che si presenteranno ai nostri occhi a partire da domani 1 febbraio? Ecco tutto quello che serve sapere. I cambiamenti ...

