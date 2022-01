Regno Unito - Anziano guidava da 72 anni senza patente e assicurazione (Di lunedì 31 gennaio 2022) Raggiungere i 72 anni di patente è un bel traguardo: se ce l'hai, ovviamente. Ha fatto notizia il caso di un Anziano inglese che, fermato per un controllo di routine dalla polizia di Nottingham, ha ammesso di guidare dall'età di 12 anni senza aver mai conseguito la licenza. Come se non bastasse, l'auto sulla quale viaggiava non era assicurata, al pari di tutte quelle usate negli anni precedenti. senza controlli e senza incidenti. Con una improbabile dose di fortuna, questo ottantaquattrenne residente nel Regno Unito non era mai stato fermato dalla polizia in precedenza e non era mai stato coinvolto in un incidente. L'uomo, inoltre, è sempre riuscito a eludere anche i controlli automatici delle telecamere stradali. ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 31 gennaio 2022) Raggiungere i 72diè un bel traguardo: se ce l'hai, ovviamente. Ha fatto notizia il caso di uninglese che, fermato per un controllo di routine dalla polizia di Nottingham, ha ammesso di guidare dall'età di 12aver mai conseguito la licenza. Come se non bastasse, l'auto sulla quale viaggiava non era assicurata, al pari di tutte quelle usate negliprecedenti.controlli eincidenti. Con una improbabile dose di fortuna, questo ottantaquattrenne residente nelnon era mai stato fermato dalla polizia in precedenza e non era mai stato coinvolto in un incidente. L'uomo, inoltre, è sempre riuscito a eludere anche i controlli automatici delle telecamere stradali. ...

