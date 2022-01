Regione Siciliana firma decreto per risorse all’ospedalità privata (Di lunedì 31 gennaio 2022) PALERMO (ITALPRESS) – L’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha firmato il decreto che stanzia i budget per l’anno 2021 destinati all’ospedalità privata Siciliana. Il provvedimento, si legge in una nota, tenendo conto degli sforzi organizzativi compiuti dalle strutture associate ad Aiop nei due anni di pandemia, destina risorse straordinarie derivanti dai fondi nazionali per la gestione dell’emergenza e per la riduzione delle liste d’attesa, ponendo particolare attenzione alla produzione di prestazioni di alta complessità erogate dal comparto. Il decreto nella sua declinazione recepisce gli impegni reciprocamente assunti da Regione e Aiop, dedicando la corretta attenzione al comparto delle strutture private che, nel periodo emergenziale, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 31 gennaio 2022) PALERMO (ITALPRESS) – L’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, hato ilche stanzia i budget per l’anno 2021 destinati. Il provvedimento, si legge in una nota, tenendo conto degli sforzi organizzativi compiuti dalle strutture associate ad Aiop nei due anni di pandemia, destinastraordinarie derivanti dai fondi nazionali per la gestione dell’emergenza e per la riduzione delle liste d’attesa, ponendo particolare attenzione alla produzione di prestazioni di alta complessità erogate dal comparto. Ilnella sua declinazione recepisce gli impegni reciprocamente assunti dae Aiop, dedicando la corretta attenzione al comparto delle strutture private che, nel periodo emergenziale, ...

