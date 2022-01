Regione Piemonte, polemica per il manifesto sul Giorno del Ricordo. Anpi: “Una vergogna”. Le opposizioni: “Propaganda nazista” (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Regione Piemonte nella polemica per un manifesto dedicato al Giorno del Ricordo – 10 febbraio – istituito nel 2004 per ricordare i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata. Secondo l’Associazione nazionale partigiani italiani la locandina “dà la misura di un grottesco abisso di faziosità. Il Giorno del Ricordo deve essere occasione di una riflessione civile, nella memoria della tragedia delle foibe e dell’esodo, ‘della più complessa vicenda del confine orientale’ – come dice la legge – e delle conseguenti responsabilità, senza nessun giustificazionismo, ma in modo obiettivo, equilibrato e nel pieno rispetto della storia”. E chiude: “Ma da troppo tempo esso è falsato e spesso falsificato da una squallida strumentalizzazione di quei drammi e da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Lanellaper undedicato aldel– 10 febbraio – istituito nel 2004 per ricordare i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata. Secondo l’Associazione nazionale partigiani italiani la locandina “dà la misura di un grottesco abisso di faziosità. Ildeldeve essere occasione di una riflessione civile, nella memoria della tragedia delle foibe e dell’esodo, ‘della più complessa vicenda del confine orientale’ – come dice la legge – e delle conseguenti responsabilità, senza nessun giustificazionismo, ma in modo obiettivo, equilibrato e nel pieno rispetto della storia”. E chiude: “Ma da troppo tempo esso è falsato e spesso falsificato da una squallida strumentalizzazione di quei drammi e da ...

