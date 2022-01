Real Madrid | il nuovo stipendio di Mbappé non lo indovinereste mai

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ilha raggiunto l’accordo con, che a giugno sbarcherà in Spagna a parametro zero. Lo aspetta uno“monstre”. Ilprepara i fuochi d’artificio in vista dell’inaugurazione delstadio. La versione rinnovata e migliorata del “Santiago Bernabeu” verrà svelata a fine anno ed i Blancos intendono celebrare al meglio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

federicocasotti : Potenzialmente, per età, prospettive, hype attuale del giocatore, #Vlahovic alla Juventus non è un’operazione molto… - DeLuciaClemente : Che colpo! - toMMilanello : #Calciomercato folle: secondo il quotidiano tedesco “Bild”, il Real Madrid si sarebbe assicurato #Mbappe a partire… - JuveSicilianDoc : @__Mari92 Se il Real Madrid prende Mbappe che sarebbe la scelta numero 1, allora penso che Haaland vada al Barcelona - DybalaProp : La Liga 1. Real Madrid 2. PSG -

Corriere dello Sport

La giovane stella transalpina si è promessa da tempo al, desiderosa di ripercorrere le orme dei vari campioni che hanno calcato il manto erboso del 'Santiago Bernabeu'. Un matrimonio che ...Attualmente è alla guida del, e sta portando la formazione madrilena verso l'ennesimo titolo nazionale. Un'ottima stagione finora quella dei blancos sotto la guida di Ancelotti . Il ...CALCIOMERCATO - Stando a quanto riporta il quotidiano Bild, infatti, Kylian Mbappé e il Real Madrid avrebbero raggiunto l'accordo definitivo e da giugno l'attac ...Kylian Mbappé lascerà il PSG a parametro zero in estate. Come riportato dalla Bild, il fuoriclasse francese ha un accordo totale col Real Madrid per l'estate: ...