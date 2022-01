"Razzoli e Vinatzer possono puntare all'oro" (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il grande ex della valanga azzurra Piero Gros: "Lo slalom non ha un padrone, e la pista è sconosciuta per tutti: bisogna provarci" di LEO TURRINI Leggi su quotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il grande ex della valanga azzurra Piero Gros: "Lo slalom non ha un padrone, e la pista è sconosciuta per tutti: bisogna provarci" di LEO TURRINI

Advertising

GiovanniMario12 : RT @RaiSport: 'Paris se ha ritrovato la forma potrebbe essere l'uomo da battere. Vinatzer e Razzoli per lo slalom', Paolo #DeChiesa. #Olimp… - RaiSport : 'Paris se ha ritrovato la forma potrebbe essere l'uomo da battere. Vinatzer e Razzoli per lo slalom', Paolo… - apeindiana : RT @Zoran_Filicic: Paris, Marsaglia, Innerhofer per la velocità. De Aliprandini, Razzoli, Sala e Vinatzer per le discipline tecniche. Gli… - infoitsport : Linus Strasser re di Schladming, inforcata di Razzoli, quinto Vinatzer, settimo Sala che va a Pechino - zizionice : RT @RaiSport: ?? A #Schladming vince #Strasser, quinto #Vinatzer 7° posto per #Sala autore di una bella rimonta. Sfortunato #Razzoli che in… -