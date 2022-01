Ramsey saluta la Juventus | i Rangers chiudono per il gallese

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Dopo due anni e mezzo, fatti di tante ombre e nessuna luce, Aaronlae si trasferisce aiGlasgow. In questi minuti è stato infatti trovato l’accordo con i scozzesi sulla base di un prestito con diritto di riscatto.la: è fatta con i? Le due parti sono molto vicine, tanto che l’agente del giocatore è volato in Scozia per definire nei dettagli la trattativa. È successo tutto molto il fretta. Il, infatti, dopo aver rifiutato tutte le proposte pervenuta, ultima quella del Burnely, sembrava destinato a rimanere in bianconero, seppure ormai da separato in casa. Ma all’improvviso si sono fatti sotto con decisione iche, forti del gradimento ...

In primis verrà risolto il contratto di(da oltre 7 milioni di euro) in modo tale che sarà ... Insomma, un fuoriclasse totale, cheFirenze dopo tre anni di gioie. I tifosi stamattina hanno ...I calciatori con la valigia in mano, non è un segreto, sono, che continua a piacere in Inghilterra, e Arthur. Sul brasiliano va seguita con attenzione la pista Arsenal. I Gunners sono pronti a ...Calciomercato Juventus, un vero e proprio effetto domino che potrebbe riaprire un operazione in entrata visto l'addio di Ramsey.Calciomercato Juventus, Nandez resta un obiettivo del mercato bianconero. Dopo Zakaria e Gatti la vecchia Signora potrebbe chiudere anche per l'uruguaiano ...