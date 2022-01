Raid aereo israeliano contro postazioni di Hezbollah (Di lunedì 31 gennaio 2022) Raid aerei attribuiti a Israele sono stati compiuti durante la notte in Siria contro postazioni militari e un deposito di armi degli Hezbollah filo - iraniani libanesi, non lontano dalla capitale ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 31 gennaio 2022)aerei attribuiti a Israele sono stati compiuti durante la notte in Siriamilitari e un deposito di armi deglifilo - iraniani libanesi, non lontano dalla capitale ...

Emirati, intercettato missile degli Houthi. Il presidente israeliano Herzog continua la sua visita: "Nessun pericolo" ... ritorsione contro i ribelli Houthi dello Yemen: bombardata piattaforma di lancio dei missili balistici Yemen, raid aereo su un carcere: 82 morti. Gli Houthi accusano la coalizione a guida saudita. ...

Siria, Hezbollah trasferisce le armi delle milizie pro-Iran al confine col Libano Obiettivo: proteggere soprattutto i missili dai continui raid aerei di Israele a Mayadeen, occultandoli nell’area montuosa di Rif Dimashq.

