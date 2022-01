Quirinale: Renzi, 'prossima legislatura riforma per elezione diretta Capo Stato' (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Andare all'elezione diretta del Presidente mi sembra una necessità rafforzata dallo show triste di questi giorni: che poi sia presidenzialismo all'americano o semipresidenzialismo alla francese, vedremo. Ma questo tema sarà oggetto della legislatura 2023-2028. Sulla legge elettorale, invece, si potrebbe fare nei prossimi mesi ma inciderà la volontà dei gruppi maggiori come Cinquestelle e Lega che ad oggi sono dilaniati". Lo dice Matteo Renzi in un'intervista al 'Corriere della Sera'. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Andare all'del Presidente mi sembra una necessità rafforzata dallo show triste di questi giorni: che poi sia presidenzialismo all'americano o semipresidenzialismo alla francese, vedremo. Ma questo tema sarà oggetto della2023-2028. Sulla legge elettorale, invece, si potrebbe fare nei prossimi mesi ma inciderà la volontà dei gruppi maggiori come Cinquestelle e Lega che ad oggi sono dilaniati". Lo dice Matteoin un'intervista al 'Corriere della Sera'.

Advertising

NicolaPorro : ?? Letta 'finto morto', Salvini 'pugile suonato', Renzi 'terrorizzato'... Il pagellone del Quirinale di… - lorepregliasco : Nella evidente sconfitta di tutto il sistema politico, un epilogo positivo per Letta, con luci e ombre per Meloni,… - TeresaBellanova : Nel nel 2015 fu Matteo Renzi a proporre Sergio Mattarella. Lo votai con grande convinzione. Oggi lo rivoterò con l… - erretti42 : RT @Ste_Mazzu: In effetti come dare torto a Di Maio? Da anni vede i media incensare Renzi come grande politico per ogni colpo basso, quadru… - sluca_2490 : Il #Quirinale stravolge le carte e palesa la situazione frammentaria del Parlamento nato nel 2018. Stiamo andando v… -