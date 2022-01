Quirinale | il bis ringalluzzisce il centro Gli ex-dc puntano su Casini | ma alla leadership aspira Renzi

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Rieccoli. E non è vero che a volte ritornano perché i democristiani, in realtà, non se ne sono mai andati. Ne siamo persino in overdose dopo la partita del. Spuntavano ovunque: nei talk show, davanti a Montecitorio e sui giornali. A volte per un amarcord, altre per dispensare consigli o azzardare, seppur pacatamente e moderatamente, previsioni. In realtà, erano gli unici ad essersi presentati all’appuntamento con un candidato (Pierferdinando), una strategia, un kingmaker (Matteo) e un’uscita di sicurezza (il Mattarella bis).fine hanno vinto. E non tanto per la riconferma aldi uno di loro, quanto per l’effetto-tsunami sugli schieramenti scatenato dcontesa presidenziale:destra esinistra sono ...