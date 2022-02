Questi camionisti non esprimono «solidarietà» verso i colleghi canadesi (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il 25 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra dei camion percorrere un’autostrada, ripresi dal sedile di un conducente. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post: «camionisti americani diretti a Ottawa per unirsi ai camionisti canadesi… ecco il giusto spirito di solidarietà per combattere uniti contro il nemico comune! Dovremmo prendere esempio in Europa e soprattutto in Italia…». Si tratta di un contenuto fuori contesto, che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Come hanno ricostruito i colleghi di Afp Usa il 26 gennaio 22, il video non mostra dei camionisti statunitensi che si uniscono ai colleghi canadesi che stanno protestando contro l’obbligo vaccinale che dal 15 ... Leggi su facta.news (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il 25 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra dei camion percorrere un’autostrada, ripresi dal sedile di un conducente. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post: «americani diretti a Ottawa per unirsi ai… ecco il giusto spirito diper combattere uniti contro il nemico comune! Dovremmo prendere esempio in Europa e soprattutto in Italia…». Si tratta di un contenuto fuori contesto, che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Come hanno ricostruito idi Afp Usa il 26 gennaio 22, il video non mostra deistatunitensi che si uniscono aiche stanno protestando contro l’obbligo vaccinale che dal 15 ...

