“Può essere lei”. Svolta sul caso si Silvana Gandola, scomparsa da dieci mesi: ritrovato cadavere (Di lunedì 31 gennaio 2022) scomparsa di Silvana Gandola, Svolta nelle indagini. Correvo il 28 marzo scorso quando della 78enne si erano perse le tracce. La donna si era allontanata per una passeggiata sulla spiaggia di San Silverio tra Portobello e Vignola. Da quel momento le forze dell’ordine sono state allarmate per ritrovare la donna. Tanti gli appelli pubblici lanciati dai familiari, giunti anche alla trasmissione “Chi L’ha visto?”. Sono trascorsi 10 lunghi mesi da quel giorno e oggi il ritrovamento di un corpo affiorato dalle acque del fiume locale in Gallura potrebbe rappresentare una Svolta per le indagini sulla scomparsa della donna. Infatti per i carabinieri non è da escludere la possibilità che il cadavere possa essere proprio quello ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022)dinelle indagini. Correvo il 28 marzo scorso quando della 78enne si erano perse le tracce. La donna si era allontanata per una passeggiata sulla spiaggia di San Silverio tra Portobello e Vignola. Da quel momento le forze dell’ordine sono state allarmate per ritrovare la donna. Tanti gli appelli pubblici lanciati dai familiari, giunti anche alla trasmissione “Chi L’ha visto?”. Sono trascorsi 10 lunghida quel giorno e oggi il ritrovamento di un corpo affiorato dalle acque del fiume locale in Gallura potrebbe rappresentare unaper le indagini sulladella donna. Infatti per i carabinieri non è da escludere la possibilità che ilpossaproprio quello ...

Advertising

pietroraffa : Tornando per un attimo alle votazioni per il Quirinale, ci si sofferma poco su un aspetto: Italia Viva si è dimostr… - GiovaAlbanese : Una domenica (di #calciomercato) bestiale. E non è ancora finita. Le ultime sulla #Juventus ?? @Gazzetta_it - AlbertoBagnai : To put things in perspective, può essere utile ricordare da dove siamo partiti… - Marco84906166 : RT @DoraliceGuadag1: In un sistema del genere, nessuno può sentirsi veramente al sicuro. Oggi è qualcuno, domani potresti essere tu. - rtl1025 : ?? ?? #Amadeus: 'Perché ho scelto #DrusillaFoer? La mia idea era omaggiare cinque attrici. Sono affascinato dal suo e… -

Ultime Notizie dalla rete : Può essere Bonus Ristrutturazione 2022: 1800 per rinnovare il giardino Il bonus verde 2022 può essere usato insieme a lavori svolti con altri bonus ristrutturazione? Veniamo all'ultimo punto importante che riguarda il bonus verde 2022 e cioè la sua cumulabilità con gli ...

I letti Noctis su Arredare Moderno: qualità Made in Italy e cura dei dettagli Tale sistema può essere anche automatizzato grazie all'integrazione di un pulsante/sensore che consente di aprire e chiudere il contenitore del letto con un leggero movimento del piede sfiorando la ...

I partiti capitolano di nuovo, ora il governo Draghi può essere più forte (di A. De Angelis) L'HuffPost Il bonus verde 2022usato insieme a lavori svolti con altri bonus ristrutturazione? Veniamo all'ultimo punto importante che riguarda il bonus verde 2022 e cioè la sua cumulabilità con gli ...Tale sistemaanche automatizzato grazie all'integrazione di un pulsante/sensore che consente di aprire e chiudere il contenitore del letto con un leggero movimento del piede sfiorando la ...